Camarda Milan: il bottino di gol in Serie C è fermo a quota uno. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Francesco Camarda, attaccante appena di 16 anni, sta vivendo la sua prima vera stagione da professionista. Il centroavanti di nazionalità italiana si sta infatti alternando nel giocare in prima squadra e in Serie C.

Con il Milan Futuro, fino ad ora, ha realizzato un gol in nove partite. Quando scende in campo, spesso e volentieri, i difensori delle squadre avversarie lo raddoppiano, dunque è anche più difficile per lui agire.