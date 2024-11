Camarda Milan, Filippo Galli convinto: «A me sembra pronto ma questa cosa sarà fondamentale»

Camarda Milan, Filippo Galli, leggenda rossonera, ha analizzato la gestione di Francesco Camarda da parte di Fonseca

Intervistato da TMW, Filippo Galli, leggenda del Milan, ha commentato così la gestione di Camarda da parte di Fonseca, tecnico dei rossoneri:

PAROLE – «Quando si ha la Primavera, una squadra di C… È chiaro che il ragazzo possa entrare in una fluidità di passaggi tra una categoria e l’altra. Il club mira a fargli fare minutaggio, un percorso formativo e non c’è miglior momento della partita. Camarda mi sembra che per Fonseca sia ormai completamente un giocatore da prima squadra, è da considerare un’opzione per il ruolo di titolare. A me sembra sia pronto, ma devono essere tutti convinti».