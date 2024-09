Camarda Milan, le PAROLE del giovane attaccante non lasciano DUBBI: cos’ha DETTO

Il giovane attaccante del Milan Francesco Camarda ha scritto un post su Instagram dopo la sfida tra il Milan Futuro e il Carpi nel campionato di Serie C

Francesco Camarda continua a stupire. Ieri, durante la partita Milan Futuro–Carpi, terminata 1-1, il giovane attaccante ha segnato il suo primo gol in campionato, trasformando un calcio di rigore da lui stesso conquistato. Dopo la doppietta al Novara, Camarda dimostra ancora una volta di non essere un fuoco di paglia e di poter continuare a segnare con regolarità.

Nonostante i successi, Camarda non si accontenta. La sua fame di vittorie e di gol è evidente, come dimostra il post pubblicato sul suo profilo Instagram dopo la partita. Nessun festeggiamento per il gol, ma un semplice “Testa alla prossima”, segno della sua determinazione a continuare a lavorare sodo per meritarsi una chiamata in prima squadra. La prossima sfida sarà contro l’Ascoli il 14 settembre, e Camarda è già pronto a dare il massimo.