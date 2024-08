Camarda Milan, Dal Canto si ESPONE: «Non bisogna ESAGERARE. Deve pensare a questa cosa». Le dichiarazioni

L’ex allenatore Dal Canto ha parlato a TMW Radio per analizzare la prestazione del Milan Futuro e in particolare di Camarda.

PAROLE – «Che sia un giocatore in rampa di lancio è fuori dubbio. È meglio far fare questi ragazzi il percorso giusto, non bisogna esagerare. A prescindere dal campo io parlo dell’esterno perché un ragazzo così giovane può farsi condizionare da certi commenti. Lo sport è conquistare obiettivi giorno dopo giorno, deve pensare al suo percorso senza avere troppi grilli nella testa. Credo ne abbia già tanti, forse anche troppi».