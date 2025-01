Camarda Milan, cambia il futuro con l’arrivo di Conceicao? La posizione del club, strategia decisa

Camarda Milan, può cambiare il futuro del classe 2008 con l’arrivo di Sergio Conceicao in panchina? Strategia decisa

Come riportato da calciomercato.com, non cambia nel calciomercato Milan il futuro di Francesco Camarda:

PAROLE – «Sergio Conceiçao vuole conoscere e lavorare con i ragazzi del Milan Futuro. Il tecnico portoghese avrà un confronto quotidiano con Daniele Bonera per scambiare informazioni e studiare la crescita e il percorso da fare. Chiaramente Francesco Camarda sarà il tema principale: l’idea resta quella di farlo allenare con la prima squadra, a stretto contatto con i campioni. Imparando sempre cose nuove da loro. Un passaggio che il Milan ritiene fondamentale per il gioiello classe 2008. Il periodo è delicato per il Milan chiamato a fare tanti punti in campionato per risalire in classifica e anche in Champions League con un pass per gli ottavi di finale ancora da conquistare. Sergio Conceiçao ha già portato il suo stile e indicato la via: serve intensità, coesione, determinazione e un pizzico di malizia amica dell’esperienza. Francesco Camarda sarà forse penalizzato in questo mese di gennaio, ma è una fase che il Milan aveva messo in programma. Ci sarà spazio anche nel Milan Futuro, dove l’enfant prodige rossonero ha una maglia da titolare assicurato. Il futuro di Francesco Camarda, quindi, non cambia con il nuovo allenatore. Nemmeno dovesse arrivare un nuovo attaccante dal mercato. Il Milan punta forte su di lui, è estremamente felice del suo atteggiamento, della maturità nonostante i soli 16 anni».