Camarda e non solo: TUTTI i GIOVANI inseriti nella lista B del Milan in Champions. Cosa significa e su chi punterà Fonseca

Oltre a Camarda sono tanti i giovani del Milan che Fonseca ha inserito nella lista B dei giocatori a sua disposizione per la Champions League.

Possono far parte di questo elenco (in numero illimitato in stagione, a patto che la lista venva consegnata non oltre la mezzanotte del giorno prima di una partita) quei giocatori nati dal 2003 in poi e che sono stati idonei a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di 2 anni dal suo 15° compleano al momento della sua registrazione UEFA ( o per un totale di tre anni consecutivi con un prestito massimo a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno). I giocatori di 16 anni possono essere iscritti se erano tesserati con il club per i due anni precedenti senza interruzioni.

LISTA B

Adam Bakoune, Davide Bartesaghi, Andrea Bozzolan, Francesco Camarda, Andrei Coubis, Hugo Cuenca, Victor Eletu, Mattia Liberali, Vittorio Magni, Mattia Malaspina, Lapo Nava, Dorian Paloschi, Diego Sia, Dariusz Stalmach, Lorenzo Torriani, Chaka Traoré, Kevin Zeroli.

L’ELENCO COMPLETO