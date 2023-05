Calvo a Dazn: «In ballo c'è l'orgoglio, sulla penalizzazione...»

Francesco Calvo ha parlato a Dazn prima di Juve Milan.

JUVE-MILAN – «È sempre importante perché c’è in ballo l’orgoglio, questa sera ci sono in ballo dei punti importanti, per cui il sentimento è quello della giusta cattiveria agonistica per conquistare i tre punti e tenerci una porta aperta per conquistare l’Europa che conta».

PENALIZZAZIONE – «Siamo chiari, riteniamo di essere puniti ingiustamente, non c’è proporzione. I processi iniziati accusati violare un articolo e poi condannati con un altro. E’ acqua passata, ormai è definitiva, siamo concentrati sul campo».

DIRETTORE SPORTIVO – «Assolutamente l’allenatore è interpellato, scelte condivise. La Juve non è del singolo, siamo un gruppo di lavoro, abbiamo una storia. Con l’allenatore condividiamo tutto, c’è un confronto, sempre positivo. Non c’è stato nessun veto, sempre in accordo».

GIUNTOLI – «Ho visto un totonomi importante. Abbiamo idee chiare, non è corretto commentare prima della fine della stagione. La Juve va oltre il singolo nome, la dirigenza lavorerà compatta sul futuro».

GRUPPO – «Il rapporto diretto ce l’ha il mister. La società si è confrontata con i giocatori. Stagione impegnativa, la cosa più importante, la cosa che ci ha distratto é stata Siviglia e la delusione di non aver raggiunto un obiettivo stagionale. E’ stato un contraccolpo».

ULTIMA ALLO STADIUM – «L‘ultima di Rabiot e Di Maria? Potrebbe, hanno i contratti in scadenza. Le ultime in casa, non si sa mai chi ci sarà. Le vie del mercato sono infinite, ma sappiamo che i giocatori vogliono impegnarsi».