Calhanoglu sorprende: «Mi trovavo molto bene con Giampaolo al Milan!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune battute sul Milan al Corriere dello Sport.

«Giampaolo è stato il primo a schierarmi come regista, in una partita contro l’Udinese, alla prima giornata di campionato (stagione 2019/20). Non abbiamo avuto tanto tempo per stare assieme perché è stato esonerato. Mi è dispiaciuto, perché mi trovavo bene. Apprezzavo le sue idee e Giampaolo mi piaceva come persona»