Oggi è ufficialmente stato decretato il calendario della Serie A 2024-25. La prima giornata vedrà Milan Torino, le parole di Cairo

Da oggi è ufficiale il nuovo calendario della nuova Serie A 2024-25. La prima giornata vedrà il Milan affrontare il Torino a San Siro. A margine della presentazione dei nuovi palinsesti di ‘La7’, il presidente del Torino Urbano Cairo ha così commentato la sfida:

LE PAROLE – «Un calendario con una partenza impegnativa – conclude Cairo -. Abbiamo subito Milan e Atalanta, due squadre titolate e importanti. Poi andremo in casa del Venezia che è una neopromossa, quindi certamente sarà vogliosa e sarà animata da spirito combattivo. Come sempre, prima o poi si devono incontrare tutte le squadre…, ma certamente è per noi una partenza importante»