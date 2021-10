Calendario Milan: tutte le prossime partite della squadra di Pioli

Calendario Milan: ecco tutte le prissima partite e gli impegni in programma per i rossoneri di Stefano Pioli, tra Champions e campionato

La vittoria nel match contro l’Atalanta, terminata per 2 a 3 per i rossoneri, ha permesso a Stefano Pioli e al suo Milan di affrontare la pausa con maggiore serenità. Ecco tutti i prossimi impegni dopo il termine della sosta per le Nazionali.

Si comincia sabato 16 ottobre con Milan Verona, tre giorni dopo si torna in campo in Champions League al do Dragao per Porto Milan martedì 19 ottobre; trasferta anche in Serie A il 23 ottobre per Bologna Milan, mentre Milan Torino si giocherà nel turno infrasettimanale martedì 26 ottobre. Big match in programma domenica 31 ottobre all’Olimpico di Roma contro la squadra di Mourinho, mercoledì 3 novembre ci sarà la prima partita di ritorno del girone di Champions League a San Siro contro il Porto.