Calendario Milan Primavera, è UFFICIALE: tutti gli IMPEGNI dei rossoneri in campionato

Ufficiale il calendario del Milan Primavera per il campionato 2024-25. Tutti gli impegni dei rossoneri, prima contro l’Udinese

Come lo scorso anno, partirà in trasferta il Campionato Primavera 1 2024/2025 del Milan, guidato da quest’anno da Federico Guidi. Stagione al via nello stesso fine settimana della Serie A – il 17 e 18 agosto – con una sfida sul campo dell’Udinese, neopromossa come Cremonese e Cesena. Esordio casalingo al PUMA House of Football il 24 agosto contro il Torino mentre sempre in casa si chiuderà la stagione regolare, il 17-18 maggio contro il Genoa.

Sarà una stagione di novità per il campionato Primavera 1, con 20 squadre che integrano l’organico di una categoria che passa a essere Under 20, mantenendo quindi i classe 2005 come annata di riferimento. Ci saranno tre turni infrasettimanali (18 dicembre, 22 gennaio e 19 febbraio), quattro pause (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre e 22 marzo) per gli impegni delle nazionali giovanili e, infine, il 28 dicembre come unica sosta per il periodo natalizio. I rossoneri saranno coinvolti su tre fronti: oltre al campionato anche la Coppa Italia – che per noi partirà dagli Ottavi di finale a gennaio – e una rinnovata UEFA Youth League, che seguirà il calendario della Champions League (ma soltanto per le prime sei giornate, quelle che si giocheranno nel 2024).

GIRONE D’ANDATA

1ª giornata (17/08): Udinese-Milan

2ª giornata (24/08): Milan-Torino

3ª giornata (31/08): Genoa-Milan

4ª giornata (14/09): Milan-Empoli

5ª giornata (21/09): Inter-Milan

6ª giornata (28/09): Milan-Cesena

7ª giornata (05/10): Bologna-Milan

8ª giornata (19/10): Milan-Cremonese

9ª giornata (26/10): Fiorentina-Milan

10ª giornata (02/11): Milan-Hellas Verona

11ª giornata (09/11): Milan-Cagliari

12ª giornata (23/11): Lecce-Milan

13ª giornata (30/11): Milan-Roma

14ª giornata (07/12): Sampdoria-Milan

15ª giornata (14/12): Milan-Juventus

16ª giornata (18/12): Sassuolo-Milan

17ª giornata (21/12): Monza-Milan

18ª giornata (04/01): Milan-Lazio

19ª giornata (11/01): Atalanta-Milan

GIRONE DI RITORNO