Calendario Milan Futuro: pronte le prime partite UFFICIALI, gli IMPEGNI dei giovani rossoneri ad agosto

Il Milan Futuro si prepara ai primi impegni ufficiali della stagione. Il calendario e le partite dei giovani rossoneri ad agosto

Per il Milan Futuro inizia una storia nuova con le prime partite ufficiali: il debutto sarà in Coppa Italia di Serie C il 10 agosto contro il Lecco, retrocesso dalla Serie B. Appuntamento il 10 agosto allo Stadio Rigamonti Ceppi alle 21.00 per un match che farà da antipasto all’inizio del campionato di Serie C, previsto per noi domenica 25 agosto a Chiavari contro la Virtus Entella, in quel caso alle 20.45.

AMICHEVOLI

Milan Futuro-Union Clodiense : sabato 3 agosto alle 17.00 – CS Milanello (a porte chiuse)

: sabato 3 agosto alle 17.00 – CS Milanello (a porte chiuse) Milan Futuro-Ciliverghe Calcio: domenica 4 agosto alle 11.00 – CS Milanello (a porte chiuse)

COPPA ITALIA DI SERIE C

Primo Turno, Lecco-Milan Futuro, sabato 10 agosto alle 21.00 – Stadio Rigamonti-Ceppi, Lecco

SERIE C