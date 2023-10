Calcioscommesse, Barella al veleno: «Siete dei pagliacci, adesso passerò per vie legali» ha scritto su Instagram

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella è stato accusato dal giornale La Verità di far parte dei giocatori coinvolti nel ciclone scommesse. Intervenuto sul proprio profilo Instagram, il giocatore ha voluto fare chiarezza.

BARELLA – «Da un giornale che si chiama La Verità ci aspetterebbe più serietà. L’unica VERITA’ è che siete dei pagliacci… sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse (per lo più sul mio lavoro). L’unica cosa che mi interessa e tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa merda. Per questo da oggi passerò per vie legali»