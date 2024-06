Calciomercato Milan: dirigenza INFASTIDITA! Colpo rossonero non a rischio ma… Cosa sta succedendo per l’acquisto del club

Secondo quanto riferito da Daniele Longo, nonostante le novità delle ultime ore, l’operazione Joshua Zirkzee per il calciomercato Milan non è saltata. I rossoneri restano in pole solitaria (accordo con il giocatore e per il pagamento della clausola).

Il club, però, sarebbe un po’ infastidito per le richieste di Kia, anche se i rossoneri sono padroni del loro destino in questa trattativa.