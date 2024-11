Calciomercato Milan, l’ex obiettivo sempre più vicino al ritorno in Italia: l’indizio non lascia dubbi

Calciomercato Milan, Joshua Zirkzee, ex obiettivo rossonero, è pronto al ritorno in Italia: la Juve alza il pressing

Joshua Zirkzee, non è una novità, è tra gli obiettivi principali del calciomercato Juve per rinforzare il reparto offensivo. L’olandese è ai margini del progetto Manchester United anche con il tecnico Ruben Amorim, che lo ha lasciato 90 minuti in panchina contro il Bodo/Glimt.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’ex Bologna riabbraccerebbe volentieri Thiago Motta, suo mentore ai tempi del club emiliano. Il calciomercato Milan, che era stato vicinissimo all’olandese in estate, appare ormai decisamente defilato.