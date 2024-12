Calciomercato Milan, cambia nuovamente il futuro di Zirkzee: il segnale è chiarissimo. Le ultimissime sul mondo rossonero

Il calciomercato Juve segue con un certo interesse la situazione di Joshua Zirkzee. Pupillo di Thiago Motta e vecchio obiettivo del calciomercato Milan, l’olandese sarebbe il rinforzo perfetto per l’attacco bianconero e non solo. Un aspetto, però, potrebbe trattenerlo ancora in Inghilterra.

Come spiegato da Alfredo Pedullà, infatti, l’ultima doppietta messa a segno con il Manchester United contro l’Everton potrebbe essere un chiaro segnale di come l’ex Bologna possa rimanere ai Red Devils.