Calciomercato Milan: MINACCIA dalla Bundesliga, Xabi Alonso CONTENDE l’obiettivo ai rossoneri

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Arda Guler del Real Madrid. Xabi Alonso contente l’obiettivo ai rossoneri

Sirene di mercato da ogni dove per Arda Guler. ha attirato l’interesse di numerose big europee, Milan compreso in Serie A. La novità, a detta del quotidiano Sport, è però l’interesse del Bayer Leverkusen in Bundesliga.

Xabi Alonso sarebbe rimasto stregato dalle giocate del fantasista classe 2005, protagonista anche nell’ultimo Europeo agli ordini del ct Vincenzo Montella, e vorrebbe quindi provare a portarlo in Germania con la formula del prestito per una stagione.