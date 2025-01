Calciomercato Milan, grande notizia sul colpo Walker: nuova formula e i dettagli del contratto. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan è entrato definitivamente nel vivo. Uno degli obiettivi principali è Kyle Walker del Manchester City, giocatore che potrebbe nel breve periodo arrivare a Milanello.

Come riportato da Daniele Longo i rossoneri stanno lavorando in questi minuti con il club inglese per ottenere il prestito gratuito con opzione d’acquisto. Per il calciatore ex Tottenham è pronto un contratto fino al 2027 a 4 milioni di euro a stagione.