Calciomercato Milan: oggi il VERTICE decisivo per il futuro di Rabiot, COSA FILTRA sul rinnovo con la Juve

Oggi il vertice per fare il punto della situazione rinnovo Rabiot: la Juve rimane in attesa, calciomercato Milan alla finestra

Come spiega Tuttosport, inevitabile nella giornata di oggi sarà un vertice per capire la situazione di Adrien Rabiot. Deschamps ha concesso un giorno di riposo ai suoi calciatori e per il centrocampista sarà l’occasione per sciogliere gli ultimi dubbi sulla sua volontà di rimanere o meno alla Juve.

L’offerta da 7,5 milioni per il prolungamento per due anni (più un’ulteriore opzione per un terzo) non lo ha convinto, ma non lo ha neanche indotto ad annunciare il suo addio. Proposte irrinunciabili da altri club, come il calciomercato Milan, non sembrano essere arrivate, a meno che mamma Veronique non si presenti con una di queste proprio oggi.