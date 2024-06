Zirkee Milan: un membro dell’entourage è a Milano! Il MOTIVO e le ultime sulla trattativa per l’attaccante del Bologna

Secondo quanto testimoniato dalle immagini pubblicate da Luca Bendoni su X , Gian Maria Montesano è a Milano e tra i suoi clienti figura Joshua Zirkzee, obiettivo principale del mercato Milan.

L’agente di Sport Invest UK, agenzia di Kia, ed è nel capoluogo lombardo per completare il trasferimento di Omari Forson al Monza. Non è da escludere un incontro con la dirigenza rossonera per sbloccare in maniera definitiva l’affare per l’attaccante del Bologna. Tra i suoi assistiti figura anche Douglas Luiz.