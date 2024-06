Zirkzee Milan, i contatti continuano! Il PUNTO e le ULTIME sulla trattativa per l’olandese secondo Manuele Baiocchini. Le dichiarazioni

Manuele Baiocchini ha fatto un punto sulla trattativa tra Milan e Joshua Zirkzee ai microfoni di Sky Sport 24. Di seguito le parole del giornalista:

PAROLE – «Per Zirkzee il Milan continua. Il fatto che non stia giocando con l’Olanda può giocare a favore dei rossoneri, in modo che il prezzo non lieviti ulteriormente. A livello di costi le cose sono chiare: c’è la clausola da 40 milioni che il Milan è disposta a pagare, ma non è disposta a pagare i 15 milioni delle commissioni. Le parti ci aggiornano e ci dicono che le cose stanno andando avanti».