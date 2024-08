Calciomercato Milan, non solo Fofana! Svelata la STRATEGIA del club per gli ultimi giorni di trattative

Calciomercato Milan, non solo Fofana! Svelata la STRATEGIA del club rossonero per gli ultimi giorni di trattative

Il calciomercato Milan potrebbe non fermarsi a Fofana come ultimo acquisto di questa sessione estiva. Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà ha infatti parlato così dei rossoneri.

«Al Milan dovrebbero consegnare il medianone perfetto, Fofana, per poi andare sugli ultimi regali di mercato». La sensazione dunque è che il francese del Monaco possa non essere l’ultimo colpo.