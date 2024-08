Kiwior Milan: una RIVALE italiana fa sul SERIO per il difensore, le CONDIZIONI dell’Arsenal per la cessione del polacco. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juventus è tornata a prendere informazioni su Kiwior, obiettivo del calciomercato Milan.

Il difensore polacco, dopo l’arrivo di Calafiori, sta valutando le opportunità per cambiare maglia e il club bianconero avrebbe la strada abbastanza libera. Per l’Arsenal, però, Kiwior é cedibile solo o a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.