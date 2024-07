Fofana Milan, c’è la prima OFFERTA ufficiale da parte dei rossoneri al Monaco! CIFRE e DETTAGLI per arrivare al centrocampista francese

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, il Milan nelle ultime ore ha fatto la prima offerta ufficiale al Monaco per Fofana, considerato uno dei principali nomi per rinforzare il centrocampo rossonero in vista della prossima stagione.

L’offerta del club rossonera è di 17 milioni di euro. Tuttavia il club francese non la accetterà, considerandola decisamente più bassa rispetto alla richiesta iniziale di 35 milioni.