Fofana Milan, i rossoneri non mollano il centrocampista del Monaco. Le ULTIME sul futuro del francese e non solo. I dettagli

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan tiene aperta la pista per Youssuf Fofana dal Monaco per quanto riguarda il centrocampo.

Il calciatore francese resta il favorito numero uno, che avrebbe un patto con il Monaco per partire quest’estate. A differenza dell’ipotesi Rabiot, spuntata nelle ultime ore, per lui i costi per l’ingaggio scenderebbero, anche se servirebbe sborsare tra i 20 e i 25 milioni per il cartellino.