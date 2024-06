Zaniolo Milan, il trequartista si ALLONTANA: questo club fa sul SERIO per l’ex Roma! Cosa filtra in vista dell’estate sul suo futuro

Nicolò Zaniolo, oggetto di interesse del Milan, si appresta a tornare al Galatasaray dopo il mancato riscatto dell’Aston Villa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il trequartista potrebbe non rimanere a Istanbul e tra le squadre più interessate c’è il Villarreal di Marcelino. Il club spagnolo si sta infatti avvicinando al classe 1999 e c’è quindi la possibilità che Zaniolo non torni in Italia, ma giochi in Spagna la prossima stagione.