Todibo Milan, in STAND-BY la trattativa con il West Ham: il difensore ha le idee chiare! La SITUAZIONE e le ULTIME sulla volontà del calciatore

Secondo quanto riportato dal Il Corriere dello Sport, Todibo, obiettivo del Milan per la difesa, ha messo in stand-by l’offerta del West Ham in attesa di mosse ufficiali da parte di un altro club.

Infatti, il calciatore del Nizza vuole la Juventus, anche se il club bianconero non può economicamente pareggiare l’offerta degli inglesi (36 milioni di euro), ma punta a sbloccare a suo favore l’impasse in breve tempo.