Calciomercato Milan, CLAMOROSO: salta la trattativa con questo club! Possibile ritorno di fiamma per LUI

Calciomercato Milan, CLAMOROSO: salta la trattativa con questo club! Possibile ritorno di fiamma per Jean-Clair Todibo. I dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il contratto di Jean-Clair Todibo, obiettivo del calciomercato Milan per la difesa, con il Manchester United è attualmente sospeso e altamente improbabile a causa delle regole UEFA.

I colloqui sono stati avanzati con tutte le parti interessate per mesi, ma Nizza e Manchester United con la stessa proprietà che giocheranno la stessa competizione europea la prossima stagione non significano il via libera. Dunque, il club rossonero potrebbe ritornare all’assalto per il francese.