Fofana Milan: Moncada sta portando avanti contatti diretti con il Monaco, ma può arrivare solo a QUESTE condizioni. Le ULTIME sul francese

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan sta portando avanti contatti diretti con il Monaco per Fofana.

Al momento la situazione è in stand-by e il francese è un obiettivo raggiungibile solamente a patto che il Milan riesca a cedere uno o più esuberi. Inoltre, tra il centrocampista e Moncada c’è una sorta di patto di ferro: se il Monaco non dovesse accettare l’ultima offerta rossonera, che non subirà rilanci, di 20 milioni di euro bonus inclusi, Fofana rimarrà in Francia e sbarcherà tra 10 mesi a parametro zero a Milanello.