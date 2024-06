Devis Vasquez Milan, pronta una NUOVA avventura per il portiere rossonero! Trattativa in CHIUSURA con questo club: le ultime in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato da La Nazionale, dopo l’esperienza con la maglia dell’Ascoli, per Devis Vasquez, portiere di proprietà del Milan, potrebbe esserci un’altra avventura in Serie B.

Sul portiere colombiano classe ’98 c’è lo Spezia e la trattativa serebbe in fase avanzata, anche se il gli Aquilotti dovranno guardarsi dalla concorrenza sia Italia, dove c’è l’Hellas Verona in Serie A, e dall’estero. Al momento infatti in casa ligure ci sono solo i giovani Plaia e Mascardi con il club che sta cercando profili esperti da consegnare a mister D’Angelo in vista del ritiro.