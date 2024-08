Amrabat Milan, AUMENTA la concorrenza per il centrocampista della Fiorentina! Una RIVALE si muove. La SITUAZIONE sul futuro del marocchino

La Fiorentina valuta le offerte in arrivo per i giocatori di sua proprietà e tra questi c’è Sofyan Amrabat, da poco rientrato dal prestito al Manchester United e obiettivo del calciomercato Milan.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore è aumentata la concorrenza per il centrocampista marocchino, che ha richieste dai due principali club turchi, Fenerbahce e Galatasaray. Il Fenerbahe, in particolare, gli offre un contratto importante. Tuttavia le offerte non sono considerate sufficienti dalla Fiorentina.