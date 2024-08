Ballo-Toure Milan, RETROSCENA sull’accordo col Saint-Etienne: CIFRE dell’operazione, tutti i dettagli sulla cessione del difensore rossonero

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, emergono sempre più dettagli sull’accordo tra Saint-Etienne e Milan per la cessione di Fodé Ballo-Touré.

Infatti, il club di Ligue 1 ha trovato gli argomenti giusti per convincere Fodé Ballo-Touré a lasciare nuovamente l’Italia. L’accordo tra i due club, invece, è strutturato in bonus. La cifra non raggiunge il milione di euro.