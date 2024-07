Karius Milan, è lui l’ULTIMISSIMA idea per la porta rossonera! L’ex Liverpool è stato proposto a Ibrahimovic: la SITUAZIONE. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nelle ultime ore Loris Karius è stato proposto al Milan come sostituto di Sportiello.

Il portiere del Newcastle è senza squadra e una delle sue priorità è quella di venire in Italia per stare vicino a sua moglie, Diletta Leotta, e la figlia. Inoltre, nell’ultimo anno e mezzo col Newcastle, l’ex portiere del Liverpool ha totalizzato due presenze: la prima in finale di Carabao Cup contro il Manchester United. L’altra, invece, contro l’Arsenal nella passata Premier League: in totale, nelle due gare, sei goal subiti.