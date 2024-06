Calciomercato Milan U23, si SOGNA in grande anche per la seconda squadra: occhi su quel BOMBER per l’attacco dei rossoneri

Non soltanto per la prima squadra, si muove qualcosa anche sul calciomercato Milan per la seconda squadra, l’U23 che guidata da Daniele Bonera si iscriverà al campionato di Serie C dalla prossima stagione.

Stando a quanto riferito da TuttoC e da Il Piccolo, i rossoneri starebbero già sognando in grande per la loro seconda squadra e starebbero puntando un bomber di tutto rispetto: si tratta di Andrea Adorante, attaccante classe 2000 che la scorsa stagione con la Juve Stabia ha realizzato 20 gol e 4 assist su 34 presenze, proprio nel campionato di Serie C.