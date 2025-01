Calciomercato Milan, Turci ammette: «Ho un debole per questo obiettivo rossonero». Le sue dichiarazioni per la nostra redazione

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24 per parlare di Milan. Di seguito le sue parole sul calciomercato.

Sul mercato si parla tanto di Santiago Gimenez per i rossoneri: può essere il profilo giusto?

«Ho un debole per questo giocatore, l’ho visto dal vivo al de Kuip di Rotterdam contro la Roma e anche al ritorno all’Olimpico. Si muove bene, è un ottimo finalizzatore, ha un buon colpo di testa, è un classe 2001 ed ha grandi margini di miglioramento. Non spicca in qualcosa, ma è molto completo. Un attaccante malizioso che sa dove stare. L’attaccante è un investimento essenziale per il Milan da non sbagliare, se si va su un profilo deve crederci al 100%. Per quello che è il mercato a livello europeo non è facile trovare un giocatore come Santiago Gimenez».