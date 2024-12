Calciomercato Milan, tris di rinnovi all’orizzonte! Furlani blinda i top player, tutto su cifre e dettagli

Calciomercato Milan, pronto un tris di rinnovi in casa rossonera: annunci imminenti per Maignan, Reijnders e Pulisic

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan è pronto ad ufficializzare nei prossimi giorni tre importanti operazioni.

Il Milan in questi giorni si è scatenato con i prolungamenti di contratto. Il Diavolo ha blindato

tre pezzi grossi della squadra come Mike Maignan, Tijani Reijnders e Christian Pulisic. Sono stati trovati gli accordi tra le parti, ora andrà solamente ratificato e annunciato nei prossimi giorni. Per il portiere francese estenderà fino al 2029 e avrà un sostanzioso aumento d’ingaggio fino a 5 milioni di euro netti all’anno, diventando così tra i giocatori più pagati della squadra. Anche l’olandese firmerà fino al 2029 e riceverà uno stipendio da 3 milioni a salire come premio per la grande crescita nell’ultimo anno e mezzo. Infine Pulisic, colonna portante del Milan e uno dei leader tecnici del gruppo rossonero, anche lui ad un passo dalla firma per il rinnovo fi no al 2029 con miglioramento del salario. Segnali importanti da parte del club.