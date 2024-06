Calciomercato Milan, Trevisani non se ne CAPACITA: «Non capisco perché non sia stato RISCATTATO»

Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così dell’operazione che riguarda il calciomercato Milan. Le dichiarazioni

A Euro Cronache, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato così di Alexis Saelemaekers, non riscattato dal Bologna e tornato al calciomercato Milan.

PERCHE’ IL BOLOGNA NON HA RISCATTATO SAELEMAEKERS – «Non lo capisco. Per me è un giocatore fortissimo come sai, tant’è che ci ha messo gli occhi pure la Juventus, perché Thiago Motta ce l’ha avuto e lo sa. Mentre anche alla luce dell’Europeo ti direi che è chiaro che 15 milioni di euro che Kristiansen erano obiettivamente troppi».