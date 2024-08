Samardzic Milan, TUTTO FATTO per il suo trasferimento all’Atalanta: manca solo l’UFFICIALITA’! TUTTI i dettagli sul centrocampista serbo e non solo

Secondo quanto riportato dall’ANSA, Lazar Samardzic, centrocampista accostato al calciomercato Milan, è un giocatore dell’Atalanta.

Il centrocampista serbo, classe 2002, è è arrivato alle 11 di stamane a Milano per le visite mediche alla clinica La Madonnina e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità. Oggi non partirà col resto della squadra alla volta di Lecce per la trasferta del posticipo della prima giornata, ma in teoria potrebbe raggiungerla in ritiro domani.