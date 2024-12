Calciomercato Milan, riflessioni in corso per Tomori! Due le alternative sul piatto, l’inglese ha questa preferenza

Calciomercato Milan, Fikayo Tomori deve decidere il proprio futuro: in caso di addio ai rossoneri la preferenza va alla Premier

Come riferito da calciomercato.com, il futuro di Fikayo Tomori resta un tema apertissimo nel calciomercato Milan:

PAROLE – «Tomori deve decidere se restare al Milan per cercare di riconquistarsi il posto in squadra oppure dire addio e cambiare squadra. Quest’ultima ipotesi sembra la più probabile, almeno per il momento, più la prossima estate che già questo inverno. Così club e calciatore avranno tempo e modo di vedere se per la prossima stagione sulla panchina rossonera ci sarà ancora il tecnico portoghese oppure un nuovo allenatore, una variabile non di poco conto. In caso di divorzio, Tomori tornerebbe volentieri in Premier League, ma non esclude a priori altre destinazioni. Anche perché l’interesse di un grande club come la Juventus non può lasciare indifferente. Scottato dall’affare Kalulu (scaricato dai rossoneri e diventato subito fondamentale per Thiago Motta), il Milan preferirebbe cedere Tomori all’estero per non rinforzare una diretta concorrente e in ogni caso non darebbe un altro calciatore ai bianconeri con la formula del prestito. Diverso sarebbe il discorso se Giuntoli dovesse offrire cash senza contropartite tecniche quei 25-30 milioni di euro richiesti dai dirigenti rossoneri, ma per una cifra del genere la Juve preferirebbe puntare sul mercato estero, dove sono già nel mirino lo slovacco David Hancko (classe 1997 ex Fiorentina) del Feyenoord e il portoghese Antonio Silva (classe 2003) del Benfica».