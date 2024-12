Calciomercato Milan, clamoroso scenario per il futuro del top player! Dialogo tra le parti, cosa può succedere

Calciomercato Milan, scenario clamoroso per il destino di Theo Hernandez: rinnovo probabile ma permanenza assolutamente non certa

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è un clamoroso scenario sul futuro di Theo Hernandez, il cui rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2026, è un tema caldo del calciomercato Milan.

Nonostante il rendimento decisamente scadente in questa prima parte di stagione, il Milan sta proseguendo con fiducia le trattative per il prolungamento tanto che le prossime firme dovrebbe essere propria quella dell’ex Real Madrid e di Maignan. Tuttavia un’eventuale fumata bianca sul rinnovo non blinderebbe Theo Hernandez a Milanello: la partenza sarebbe comunque probabile soprattutto in presenza di offerte indecenti stile Tonali. Cosa serva perchè questo succeda? Oltre al prolungamento, anche un innalzamento delle prestazioni dello stesso Theo Hernandez.