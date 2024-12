Calciomercato Milan, Furlani lo lascia partire a gennaio? Clamorosa indiscrezione

Calciomercato Milan, Furlani potrebbe concedere il via libera alla partenza di Terracciano a gennaio: l’Empoli in forte pressing

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Milan potrebbe cedere Filippo Terracciano all’Empoli a gennaio:

PAROLE – «Gli azzurri sono tornati su Filippo Terracciano, terzino sinistro del Milan. Ci sono già stati i primi contatti tra l’entourage del giocatore e il direttore sportivo Gemmi. Il calciatore sembra essere interessato a questa possibilità a differenza di quanto era successo l’estate scorsa. In questa stagione Terracciano ha collezionato solo cinque presenze: quattro in campionato e una in Coppa Italia. Per dare maggiore continuità si potrebbe quindi aprire a questa soluzione di mercato».