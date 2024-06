Calciomercato Milan, l’attaccante si ALLONTANA! Offerta MONSTRE sul tavolo, lascia l’Europa e FIRMA con loro

Calciomercato Milan, Mauro Icardi è pronto a sbarcare in Arabia Saudita. L’attaccante argentino tentato dall’Al Qadsiah

Come riportato da TMW, Mauro Icardi, suggestione del calciomercato Milan per l’attacco, ha ricevuto un’offerta da capogiro dall’Al Qadsiah, club arabo che ha da poco messo sotto contratto a parametro zero Nacho, storico difensore ex Real Madrid.

Sul tavolo un biennale da 50 milioni di euro netti, bonus inclusi. Icardi sta riflettendo attentamente visto che un’offerta del genere difficilmente può essere rifiutata. Se l’ex Inter accetterà partirebbe poi la trattativa con il Galatasaray, club al quale Icardi è legato da un contratto fino al 30 giugno del 2025.