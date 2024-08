Calciomercato Milan, strategia DEFINITA: con l’addio di Kalulu il club si muoverà in QUESTO modo. ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, strategia definita in caso di cessione di Pierre Kalulu alla Juve: rossoneri a caccia di opportunità

Sono ore concitate nel calciomercato Milan per quanto riguarda la possibile partenza di Pierre Kalulu direzione Juventus con Giuntoli che nelle ultime ore ha presentato la prima proposta ufficiale ai rossoneri.

Secondo quanto appreso da calciomercato.com, in caso di cessione di Kalulu, la posizione del Milan sarebbe di non intervenire sul mercato per un sostituto. Al tempo stesso, se si prospettassero delle opportunità interessanti, la dirigenza rossonera potrebbe valutare di coglierla.