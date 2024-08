Calciomercato Milan, SCELTO il sostituto di Sportiello! Per il momento il secondo portiere sarà LUI, ecco chi

È piaciuto molto, ai tifosi e non solo, nella tournée americana: Torriani ha convinto Fonseca e per il momento sarà il secondo portiere del Milan.

Come riportato da Tuttosport, per il momento i rossoneri hanno deciso di non intervenire sul mercato per cercare il sostituto di Sportiello. Proprio per questo motivo, molto probabilmente, vedremo Torriani come vice di Maignan, nelle prime partite di campionato.