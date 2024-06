Calciomercato Milan: scatto Atalanta per Zaniolo, la FORMULA giusta per il ritorno in Italia

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Zaniolo. L’Atalanta scatta per riportarlo in Italia, la formula dell’affare

Di rientro al Galatasaray dopo l’avventura in Premier League con l’Aston Villa, che non ha esercitato l’opzione di riscatto presente nell’accordo, Nicolò Zaniolo, accostato anche al Milan, potrebbe far ritorno in Italia.

Come riportato da Sky Sport, piace alla Fiorentina che deve recuperare sullo scatto dell’Atalanta che ha fatto un altro passo in avanti per riportarlo in Italia per un’operazione in prestito con diritto di riscatto