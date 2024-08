Calciomercato Milan: l’Atalanta RIFIUTA lo scambio con la Juventus per Koopmeiners, i DETTAGLI

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Koopmeiners. L’Atalanta dice no allo scambio con la Juventus

come riportato da Sportitalia i bianconeri hanno provato ad inserire Milik, fuori dal progetto di Thiago Motta, come contropartita per l’affare per il centrocampista olandese. Tuttavia è arrivato il no dei bergamaschi con il polacco che ora potrebbe essere reintegrato in rosa