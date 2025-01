Calciomercato Milan, Romano annuncia il colpo rossonero! Tutti i dettagli, arriva in Italia

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha annunciato il colpo Walker da parte del club rossonero

Come riportato da Fabrizio Romano, piovono conferme sull’arrivo nel calciomercato Milan di Kyle Walker, calciatore arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto dal Manchester City.

PAROLE – «Walker ha concordato con il Milan un contratto valido fino a giugno 2027. Verrà attivato nel caso in cui il Milan decida di procedere con il riscatto (non obbligatorio) in estate. Il Milan voleva Walker, ma non è mai stato collegato all’uscita di Tomori».