Calciomercato Milan: la Roma pronta a soffiare due obiettivi a zero

Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato estivo. In tal senso però la Roma è pronta a soffiare due obiettivi ai rossoneri a parametro zero:

Secondo quanto riporta Il Messaggero, i primi colpi sono in dirittura d’arrivo. Si tratta degli arrivi del centrocampista Aouar e del difensore N’Dicka. I due a fine stagione saranno liberi dopo aver chiuso le loro esperienze con Lione ed Eintracht Francoforte. Quasi certo l’arrivo del primo, probabile quello del secondo (i cui agenti sono stati a Trigoria per ascoltare la proposta giallorossa e devono decidere del futuro del loro assistito).