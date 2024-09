Calciomercato Milan, INDISCREZIONE PAZZESCA! Cambia TUTTO, cosa succede in estate

Calciomercato Milan, indiscrezione pazzesca! Cambia tutto, sessione estiva pronta a chiudere prima dell’inizio del campionato

Si prefigura una rivoluzione per quello che sarà il futuro del calciomercato Milan e di tutto il cacio europeo. Stando a quanto riferito in UK dal The Times, in queste ore stanno proseguendo con intensità le negoziazioni tra i maggiori campionati europei per chiudere la sessione estiva del mercato il 15 agosto a partire dalla stagione 2025/2026.

Le leghe maggiormente coinvolte in questo accordo sarebbero Liga e Premier League, ma anche Serie A, Ligue 1 e Bundesliga sarebbero pronte ad aderire a tale decisione storica. Probabile, invece, che campionati come quello del Qatar o dell’Arabia Saudita rimangano fuori da queste dinamiche.