Calciomercato Milan: nuova RIVALE per Abraham, la squadra di Premier PUNTA l’attaccante

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Abraham. Per l’attaccante spunta una rivale dalla Premier League

L’Everton ha richiesto informazioni per Tammy Abraham, come riportato da SportItalia. Il centravanti è finito tra i cedibili della formazione di Daniele De Rossi, anche in virtù di uno stipendio decisamente alto.

Abraham, accostato anche al Milan nelle scorse settimane, però continua a essere un problema: non c’è il Decreto Crescita, quindi le italiane non possono essere una destinazione. Da capire se eventualmente l’Everton coprirà completamente l’ingaggio, oppure se la Roma dovrà contribuire con un eventuale buonuscita, visto che la formula del trasferimento sarebbe a titolo definitivo.